Voyage en mythologie, Médiathéque Madeleine Odent, Bresles

Voyage en mythologie Jeudi 26 novembre, 20h00 Médiathéque Madeleine Odent Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

Quelle famille ! Trahisons, meurtres, dévorations… Ici se raconte la grande saga des dieux. Du grand chaos initial naît Gaïa, la terre mère désirante, puis Ouranos, le ciel sort de ses entrailles. Mais un père acceptera-t-il que ses enfants adviennent ? Commence le règne des Titans, Chronos et Réa, la naissance des dieux et leur installation sur l’Olympe. Viennent ensuite les enfants : Apollon et Artémis, Hermès, Perséphone fille de Demeter. Puis les hommes, protégés de Prométhée. Mais Zeus craignant d’être un jour détrôné, pour semer le trouble crée Pandore, la première femme….

Avec Françoise Barret

Médiathéque Madeleine Odent 5 ter , rue de l’herbier 60510 Bresles Bresles 60510 Oise Hauts-de-France

Au début des temps le souffle du désir habitait le chaos. Naquit Gaïa, la Terre-Mère sur laquelle nous marchons encore aujourd’hui… contes conte