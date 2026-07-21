Festival Halle Aux Bulles 7e édition Bresles

Informations pratiques

Bresles

Festival Halle Aux Bulles 7e édition

10 Rue René Coty Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pour sa septième édition, le festival de bande dessinée la Halle Aux Bulles vous propose un voyage vers des mondes imaginaires !

Le samedi 12 septembre prochain, la ville de Bresles, avec le soutien de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du SMABT, vous emmène aux confins de la fantasy, du fantastique, et du merveilleux !

Venez rencontrer les 19 auteurs invités lors de séances de dédicaces, d’ateliers créatifs et artistiques (François Gomes, Vaiana Hinault, Ismaël Legrand, Bastien Quignon, et Martin Robic), de séances de dessins en live (Clémence Collignon, Jérémie Gasparutto, Timothée Leman, Vanyda), ou encore lors d’une battle de dessins (Sti et Nicolas Demare) animée par Loïc Dauvillier. Venez entendre Aurélien Morinière (illustrateur de l’affiche de cette 7e édition) Anne Masse et Jim Bishop, à l’occasion d’une table ronde animée par Alexandra Oury intitulée Création d’un monde imaginaire le défi des illustrateurs de bande dessinée .

Tout au long de la journée, des associations locales vous embarqueront également dans leurs mondes. Ainsi Les chants de Tindalos, Majiks et Tabula Ludos vous feront découvrir l’univers du jeu de rôle, des wargames et autres jeux de plateaux. MaGeek Worldvous proposera des jeux vidéo rétros inspirés de mondes imaginaires en tout genre. Et vous pourrez enfourcher votre balai avec l’association Paris Frog Quidditch, lors d’une initiation au Quadball, le quidditch version moldus !

Les enfants de Bresles, quant à eux, vous inviteront à parcourir les mondes qui habitent leur imagination. Découvrez ainsi les fantastiques expositions créées par les élèves des écoles Simone Veil et La Venue, du collège Condorcet et des enfants du centre de loisirs de Bresles. Plus obscures, mais non moins passionnantes, les expositions de l’artiste Minimaki et de l’Université Sorbonne Paris Nord, vous feront voyager dans les mondes de l’écrivain Howard Phillips Lovecraft, maître incontournable de la weird fiction.

Vous pourrez aussi retrouver des exposants, fidèles ou nouveaux venus, qui enrichiront la programmation du festival la médiathèque départementale de l’Oise, qui vous proposera une animation en réalité virtuelle, la librairie Bulle en Stock auprès de laquelle vous pourrez vous procurer les albums des auteurs invités et bien plus encore, l’association La Hutte dessinée qui vous présentera la licence et le master bande dessinée de l’Université de Picardie Jules Verne, Le Coincoin ludique qui vous fera découvrir de nombreux jeux de société, Lily-Fu et ses potions décoratives, ou encore Emmanuel Flocher, artisan marqueteur de grand talent. Sans oublier, Happyness radio Oise, qui animera une fois encore une émission en direct sur le festival.

Enfin, en soirée et avec le Ciné rural 60, ne ratez pas la projection en plein air du film Dragons (version live 2025) dans la cour de la mairie !

Pour sa septième édition, le festival de bande dessinée la Halle Aux Bulles vous propose un voyage vers des mondes imaginaires !

Le samedi 12 septembre prochain, la ville de Bresles, avec le soutien de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et du SMABT, vous emmène aux confins de la fantasy, du fantastique, et du merveilleux !

Venez rencontrer les 19 auteurs invités lors de séances de dédicaces, d’ateliers créatifs et artistiques (François Gomes, Vaiana Hinault, Ismaël Legrand, Bastien Quignon, et Martin Robic), de séances de dessins en live (Clémence Collignon, Jérémie Gasparutto, Timothée Leman, Vanyda), ou encore lors d’une battle de dessins (Sti et Nicolas Demare) animée par Loïc Dauvillier. Venez entendre Aurélien Morinière (illustrateur de l’affiche de cette 7e édition) Anne Masse et Jim Bishop, à l’occasion d’une table ronde animée par Alexandra Oury intitulée Création d’un monde imaginaire le défi des illustrateurs de bande dessinée .

Tout au long de la journée, des associations locales vous embarqueront également dans leurs mondes. Ainsi Les chants de Tindalos, Majiks et Tabula Ludos vous feront découvrir l’univers du jeu de rôle, des wargames et autres jeux de plateaux. MaGeek Worldvous proposera des jeux vidéo rétros inspirés de mondes imaginaires en tout genre. Et vous pourrez enfourcher votre balai avec l’association Paris Frog Quidditch, lors d’une initiation au Quadball, le quidditch version moldus !

Les enfants de Bresles, quant à eux, vous inviteront à parcourir les mondes qui habitent leur imagination. Découvrez ainsi les fantastiques expositions créées par les élèves des écoles Simone Veil et La Venue, du collège Condorcet et des enfants du centre de loisirs de Bresles. Plus obscures, mais non moins passionnantes, les expositions de l’artiste Minimaki et de l’Université Sorbonne Paris Nord, vous feront voyager dans les mondes de l’écrivain Howard Phillips Lovecraft, maître incontournable de la weird fiction.

Vous pourrez aussi retrouver des exposants, fidèles ou nouveaux venus, qui enrichiront la programmation du festival la médiathèque départementale de l’Oise, qui vous proposera une animation en réalité virtuelle, la librairie Bulle en Stock auprès de laquelle vous pourrez vous procurer les albums des auteurs invités et bien plus encore, l’association La Hutte dessinée qui vous présentera la licence et le master bande dessinée de l’Université de Picardie Jules Verne, Le Coincoin ludique qui vous fera découvrir de nombreux jeux de société, Lily-Fu et ses potions décoratives, ou encore Emmanuel Flocher, artisan marqueteur de grand talent. Sans oublier, Happyness radio Oise, qui animera une fois encore une émission en direct sur le festival.

Enfin, en soirée et avec le Ciné rural 60, ne ratez pas la projection en plein air du film Dragons (version live 2025) dans la cour de la mairie ! .

10 Rue René Coty Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 65 94 01 07 mediatheque@bresles.fr

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English :

For its seventh edition, the La Halle Aux Bulles comic book festival invites you on a journey to imaginary worlds!

On Saturday, September 12, the town of Bresles, with support from the Beauvaisis Urban Community and SMABT, will take you to the far reaches of fantasy, the supernatural, and the magical!

Come meet the 19 guest authors at book signings and creative and artistic workshops (François Gomes, Vaiana Hinault, Ismaël Legrand, Bastien Quignon, and Martin Robic), live drawing sessions (Clémence Collignon, Jérémie Gasparutto, Timothée Leman, Vanyda), and even a drawing battle (Sti and Nicolas Demare) hosted by Loïc Dauvillier. Come hear Aurélien Morinière (illustrator of the poster for this 7th edition) Anne Masse, and Jim Bishop during a roundtable discussion moderated by Alexandra Oury titled “Creating an Imaginary World: The Challenge Facing Comic Book Illustrators.”

Throughout the day, local organizations will also take you on a journey into their worlds. For example, Les chants de Tindalos, Majiks, and Tabula Ludos will introduce you to the world of role-playing games, wargames, and other board games. MaGeek World will offer retro video games inspired by all kinds of imaginary worlds. And you can hop on your broomstick with the Paris Frog Quidditch group for an introduction to Quadball—the Muggle version of Quidditch!

The children of Bresles, for their part, will invite you to explore the worlds that inhabit their imaginations. Discover the fantastic exhibits created by students from the Simone Veil and La Venue elementary schools, Condorcet Middle School, and children from the Bresles recreation center. More obscure, but no less fascinating, the exhibitions by the artist Minimaki and Sorbonne Paris Nord University will take you on a journey into the worlds of writer Howard Phillips Lovecraft, the undisputed master of weird fiction.

You’ll also find exhibitors—both regulars and newcomers—who will enrich the festival’s program: the Oise Departmental Media Library, which will offer a virtual reality experience, the Bulle en Stock bookstore, where you can purchase the graphic novels by the guest authors and much more, the La Hutte dessinée association, which will introduce you to the bachelor’s and master’s programs in comic books at the University of Picardie Jules Verne, Le Coincoin Ludique, where you can discover a wide variety of board games, Lily-Fu and her decorative potions, and Emmanuel Flocher, a highly talented marquetry artisan. And don’t forget Happyness Radio Oise, which will once again host a live broadcast from the festival.

Finally, in the evening, in collaboration with Ciné Rural 60, don’t miss the outdoor screening of the movie “Dragons” (2025 live-action version) in the town hall courtyard!

L’événement Festival Halle Aux Bulles 7e édition Bresles a été mis à jour le 2026-07-21 par Oise Tourisme