Chantier participatif à la Soulane JEZEAU Jézeau

Jézeau

Chantier participatif à la Soulane

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Chantier Participatif à la Soulane ! ☀️

Envie de mettre la main à la pâte ? De découvrir la Soulane ? D’apprendre de nouvelles compétences… ou en transmettre ?!

Rejoignez-nous les 08, 09 et 10 mai pour faire briller la Soulane !

Les missions Peinture de volets, pose de lambris, couverture d’un espace extérieur, rangement de bois, débroussaillage, réorganisation de l’atelier, terrassement, y en aura pour tous les goûts et même pour ceux qui ont 2 mains gauches ! Il y en a pour tous les goûts.

⏰ Format libre 2h ou 3 jours, c’est vous qui voyez !

Récompense On vous régale (midi et goûters) et on vous accueille avec le sourire + des spectacles sont proposés à la Soulane ce week-end là:

vendredi 17h La panne de la cie Les P’tit bras

Samedi à 17h Sortie de résidence des élèves spé théâtre du lycée Marie Curie , de quoi passer un bon week-end !

Pensez à apporter une paire de gants de chantier si vous avez, sinon on s’occupe du reste

Inscrivez vous en nous passant un petit coup de fil au 06 21 98 56 71 ou en nous laissant un message

On a hâte de construire ça avec vous ! ️

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JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

Chantier Participatif à la Soulane !??

Want to get your hands dirty? Discover Soulane? Learn new skills… or pass them on!

Join us on May 08, 09 and 10 to make Soulane shine!

Tasks Painting shutters, installing panelling, roofing an outdoor space, storing wood, clearing undergrowth, reorganizing the workshop, earthworks there’ll be something for everyone, even those with 2 left hands! There’s something for everyone.

? Free format: 2 hours or 3 days, it’s up to you!

? Reward: We’ll treat you to lunch and snacks, and welcome you with a smile + shows at La Soulane that weekend:

friday at 5pm La panne de la cie Les P’tit bras (The breakdown by the Les P’tit bras company)

Saturday at 5pm: Sortie de résidence des élèves spé théâtre du lycée Marie Curie , so you’re sure to have a great weekend!

Don’t forget to bring a pair of construction gloves if you have them, otherwise we’ll take care of the rest

To register, give us a call on 06 21 98 56 71 or leave us a message

We can’t wait to build it with you!

L’événement Chantier participatif à la Soulane Jézeau a été mis à jour le 2026-04-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65