Chantier participatif à la Trimouille Sainte-Soline
Chantier participatif à la Trimouille Sainte-Soline samedi 12 décembre 2026.
Chantier participatif à la Trimouille
Direction gîte le Petit Moulin Sainte-Soline Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2026-12-12 2027-01-16
Chantier participatif qui vise à entretenir la zone humide de la Trimouille et éviter son enfrichement.
RDV entre 9h et 16h sur le site, accessible en prenant la direction du gîte Le Petit Moulin. .
Direction gîte le Petit Moulin Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sylatr.association@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantier participatif à la Trimouille
L’événement Chantier participatif à la Trimouille Sainte-Soline a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays Mellois