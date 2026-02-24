Chantier participatif à la Trimouille Sainte-Soline

Chantier participatif à la Trimouille

Chantier participatif qui vise à entretenir la zone humide de la Trimouille et éviter son enfrichement.

RDV entre 9h et 16h sur le site, accessible en prenant la direction du gîte Le Petit Moulin. .

Direction gîte le Petit Moulin Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sylatr.association@gmail.com

