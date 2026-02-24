Portes ouvertes station de baguage Sainte-Soline
Direction gîte le Petit Moulin Sainte-Soline Deux-Sèvres
Découverte des activités de suivi scientifique par la baguage d’oiseaux en lien avec le muséum de Paris sur le site de la Trimouille.
RDV entre 8h et 12h sur le site, accessible en prenant la direction du gîte Le Petit Moulin. .
Direction gîte le Petit Moulin Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sylatr.association@gmail.com
