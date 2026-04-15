Sainte-Soline

Foire aux greniers et à la brocante

Plan d’eau Sainte-Soline Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Avis aux chineurs, la SEP de Sainte-Soline organise sa 36e foire aux greniers et à la brocante !

Restauration et buvettes sur place, animation musicale et marché local des saveurs et de l’artisanat. .

Plan d’eau Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 94 87 78 sep.stesoline@gmail.com

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English : Foire aux greniers et à la brocante

L’événement Foire aux greniers et à la brocante Sainte-Soline a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois