Foire aux greniers et à la brocante Sainte-Soline
Foire aux greniers et à la brocante Sainte-Soline dimanche 19 juillet 2026.
Sainte-Soline
Foire aux greniers et à la brocante
Plan d’eau Sainte-Soline Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Avis aux chineurs, la SEP de Sainte-Soline organise sa 36e foire aux greniers et à la brocante !
Restauration et buvettes sur place, animation musicale et marché local des saveurs et de l’artisanat. .
Plan d’eau Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 94 87 78 sep.stesoline@gmail.com
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English : Foire aux greniers et à la brocante
L’événement Foire aux greniers et à la brocante Sainte-Soline a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois