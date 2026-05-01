Tourneville-sur-Mer

Chantier participatif Construction d’un four en terre

Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-27

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-27

Venez aider à la construction d’un four en terre avec l’association Pierre et Masse. .

Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 7 57 17 66 42 pierreetmasse@gmail.com

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English : Chantier participatif Construction d’un four en terre

L’événement Chantier participatif Construction d’un four en terre Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Coutances Tourisme