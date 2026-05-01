Chantier participatif Construction d’un four en terre Tourneville-sur-Mer
Chantier participatif Construction d’un four en terre Tourneville-sur-Mer mercredi 27 mai 2026.
Tourneville-sur-Mer
Chantier participatif Construction d’un four en terre
Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-27
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-27
Venez aider à la construction d’un four en terre avec l’association Pierre et Masse. .
Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 7 57 17 66 42 pierreetmasse@gmail.com
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English : Chantier participatif Construction d’un four en terre
L’événement Chantier participatif Construction d’un four en terre Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Coutances Tourisme
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