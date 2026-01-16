Promenade-découverte nature de la pointe nord du havre de la Vanlée LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer
Promenade-découverte nature de la pointe nord du havre de la Vanlée LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Promenade-découverte nature de la pointe nord du havre de la Vanlée
LINGREVILLE Charrière du Canal de Drainage Tourneville-sur-Mer Manche
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
2026-05-30
Pour découvrir les paysages et les milieux naturels des dunes et de l’estuaire, observer la faune et la flore, comprendre les mesures de protection du littoral ainsi que l’érosion de la côte.
Avec un animateur-nature de l’association AVRIL.
Parc de stationnement à l’extrémité de la pointe nord du havre. .
LINGREVILLE Charrière du Canal de Drainage Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com
