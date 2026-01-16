Promenade-découverte nature de la pointe nord du havre de la Vanlée LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer

Promenade-découverte nature de la pointe nord du havre de la Vanlée

LINGREVILLE Charrière du Canal de Drainage Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour découvrir les paysages et les milieux naturels des dunes et de l’estuaire, observer la faune et la flore, comprendre les mesures de protection du littoral ainsi que l’érosion de la côte.

Avec un animateur-nature de l’association AVRIL.

Parc de stationnement à l’extrémité de la pointe nord du havre. .

LINGREVILLE Charrière du Canal de Drainage Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com

