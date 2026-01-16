Patrimoines du bourg… en lumière ! Place du Marché Tourneville-sur-Mer
samedi 30 mai 2026.
Patrimoines du bourg… en lumière !
Place du Marché Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
2026-05-30
17h30 présentation des conclusions du diagnostic architectural réalisé sur les 3 églises dans la commune, dans l’église de Saint-Martin de Lingreville.
19 h pique-nique participatif dans le jardin de l’ancien presbytère de Lingreville, animé par le groupe musical La Mafia Normande .
À partir de 21h mise en lumière de l’église XVe-XIXe de Lingreville. .
Place du Marché Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com
