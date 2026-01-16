Patrimoines du bourg… en lumière ! Place du Marché Tourneville-sur-Mer

Patrimoines du bourg… en lumière !

Place du Marché Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

17h30 présentation des conclusions du diagnostic architectural réalisé sur les 3 églises dans la commune, dans l’église de Saint-Martin de Lingreville.

19 h pique-nique participatif dans le jardin de l’ancien presbytère de Lingreville, animé par le groupe musical La Mafia Normande .

À partir de 21h mise en lumière de l’église XVe-XIXe de Lingreville. .

Place du Marché Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoines du bourg… en lumière !

L’événement Patrimoines du bourg… en lumière ! Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-16 par Attitude Manche