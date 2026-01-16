Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux Rue de la Libération Tourneville-sur-Mer

Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux

Rue de la Libération LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer Manche

Le concours sera ouvert à partir du dimanche 1er mars jusqu’au dimanche 12 avril 2026 (inscription obligatoire sur patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com.

Les photographes amateurs photographient la commune et ses habitants pour composer un visage du territoire en 2026.

Une exposition réunira l’ensemble des photographies reçues dans la salle communale de Lingreville.

o Vendredi 29, les enfants de l’école de Lingreville visitent l’exposition et décernent le prix des enfants.

o Samedi 30 et dimanche 31 visite de l’exposition par le grand public qui choisit sa photo favorite.

À 17 h le dimanche 31 remise des deux prix aux lauréats du concours photo. .

Rue de la Libération LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com

