Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux Rue de la Libération Tourneville-sur-Mer
Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux Rue de la Libération Tourneville-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux
Rue de la Libération LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le concours sera ouvert à partir du dimanche 1er mars jusqu’au dimanche 12 avril 2026 (inscription obligatoire sur patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com.
Les photographes amateurs photographient la commune et ses habitants pour composer un visage du territoire en 2026.
Une exposition réunira l’ensemble des photographies reçues dans la salle communale de Lingreville.
o Vendredi 29, les enfants de l’école de Lingreville visitent l’exposition et décernent le prix des enfants.
o Samedi 30 et dimanche 31 visite de l’exposition par le grand public qui choisit sa photo favorite.
À 17 h le dimanche 31 remise des deux prix aux lauréats du concours photo. .
Rue de la Libération LINGREVILLE Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 32 39 03 33 patrimoines.tournevillesurmer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux
L’événement Concours photo amateurs La vie à Tourneville-sur-mer, ses habitats, ses habitants, ses milieux Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-16 par Attitude Manche