Melle

Chantier participatif construction d’une pergola en bois

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.

Ces animations sont gratuites et sur inscriptions. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Chantier participatif construction d’une pergola en bois

L’événement Chantier participatif construction d’une pergola en bois Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois