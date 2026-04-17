Chantier participatif construction d’une pergola en bois Melle
Chantier participatif construction d’une pergola en bois Melle dimanche 19 avril 2026.
Melle
Chantier participatif construction d’une pergola en bois
5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.
Ces animations sont gratuites et sur inscriptions. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Chantier participatif construction d’une pergola en bois
L’événement Chantier participatif construction d’une pergola en bois Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois
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