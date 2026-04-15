Chantier participatif Paillourte, Kerbouzier, Melgven
Chantier participatif Paillourte, Kerbouzier, Melgven lundi 11 mai 2026.
Chantier participatif Paillourte 11 – 13 mai Kerbouzier Finistère
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Nous commençons le chantier d’une petite paillourte qui servira de plateforme technique et pédagogique pour les formations. Ces 3 premiers jours de chantier nous permettront de réaliser la partie souterraine de la Paillourte : les fondations ! Si nous le temps nous le permet nous commencerons les murs.
Si vous souhaitez prolonger l’aventure, sur la même semaine, s’enchaine une formation Paillourte sur 4 jours, aussi encadrée par Léa.
Horaire : 9h -17h
Repas :
Ramenez des choses simples et toute prête à partager en mode auberge espagnol
Logement :
Option gratuite : emplacement tente et vans
Option payante : réservation d’un hébergement sur le site de Kerbouzier
Si vous logez sur site vous aurez accès à la cuisine collective et sanitaires collectifs le soir
Si vous avez la moindre question : contact@kerbouzier.fr
Kerbouzier 230 Rue du Budou, 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kerbouzier/evenements/8-au-10-juillet-chantier-participatif-paillourte »}] [{« link »: « mailto:contact@kerbouzier.fr »}]
Chantier d’une petite paillourte (maquette à échelle humaine) qui servira de plateforme technique et pédagogique pour les formations. Fondation et murs Kerbouzier
Kerbouzier
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