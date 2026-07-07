Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles Réserve Naturelle Géologique Saucats
mardi 7 juillet 2026 · Réserve Naturelle Géologique · Saucats
Informations pratiques
Saucats
Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles
Réserve Naturelle Géologique 17 Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08
Animations à la Réserve
CHANTIER PARTICIPATIF
Mardi 7 et Mercredi 8 juillet, venez nous retrouver à la Maison de la Réserve pour participer à un chantier de tamisage, tri et identification de fossiles.
Nous vous accueillons de 10h à 19h, au 17 allée Joseph Wresinski, à Saucats.
Contactez nous pour toute demande de renseignement et pour nous prévenir de votre venue ! .
Réserve Naturelle Géologique 17 Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98 animation@rnsaucatslabrede.fr
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English : Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles
L’événement Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles Saucats a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
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