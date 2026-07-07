Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles Réserve Naturelle Géologique Saucats

Informations pratiques

Saucats

Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles

Réserve Naturelle Géologique 17 Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08

Animations à la Réserve

CHANTIER PARTICIPATIF

Mardi 7 et Mercredi 8 juillet, venez nous retrouver à la Maison de la Réserve pour participer à un chantier de tamisage, tri et identification de fossiles.

Nous vous accueillons de 10h à 19h, au 17 allée Joseph Wresinski, à Saucats.

Contactez nous pour toute demande de renseignement et pour nous prévenir de votre venue ! .

Réserve Naturelle Géologique 17 Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98 animation@rnsaucatslabrede.fr

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English : Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles

L’événement Chantier Participatif Tamisage, tri et identification de fossiles Saucats a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme