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Réouverture du Théâtre de verdure Théâtre de Verdure Saucats

Réouverture du Théâtre de verdure Théâtre de Verdure Saucats

Réouverture du Théâtre de verdure Théâtre de Verdure Saucats jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
16 Avenue Charles de Gaulle
Ville
33650 Saucats
Département
Gironde
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Saucats

Réouverture du Théâtre de verdure

Théâtre de Verdure 16 Avenue Charles de Gaulle Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

À l’occasion de la réhabilitation du Théâtre de Verdure, une soirée festive est organisée pour célébrer sa réouverture.

Jeudi 9 juillet à partir de 16h00
Au Théâtre de Verdure Chemin du château Saucats

Voici le programme de la soirée
– Animation ludothèque de 16h00 à 18h00
Des jeux et animations pour petits et grands, en partenariat avec la ludothèque.
– Conte Stéphanie Laffitte
Une parenthèse contée, entre 18h30 et 19h30.
– Concert Blue Carandache de 20h00 à 22h00
Un groupe aux influences rock, blues, soul et pop pour clôturer l’événement.
5 musiciens girondins qui revisitent des classiques avec énergie et générosité sur scène.
– Restauration sur place
Présence du “Geeck des Bovins”.
Food-trucks salé et sucré + boissons softs pour profiter pleinement de la soirée.

Une belle soirée conviviale pour fêter ensemble la renaissance du Théâtre de Verdure !   .

Théâtre de Verdure 16 Avenue Charles de Gaulle Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20  mairie@saucats.fr

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English : Réouverture du Théâtre de verdure

L’événement Réouverture du Théâtre de verdure Saucats a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme

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