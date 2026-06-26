Partir en Livre… et en fête ! La Ruche Saucats
Partir en Livre… et en fête ! La Ruche Saucats samedi 4 juillet 2026.
Saucats
Partir en Livre… et en fête !
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le samedi 4 juillet, la Communauté de Communes de Montesquieu vous donne rendez-vous pour un après-midi festif au cœur du parc de La Ruche ! Venez célébrer le plaisir de lire dans une ambiance joyeuse, familiale et pleine de surprises.
Au programme de 15h à 17h30
Des jeux pour tous les âges avec la ludothèque
Un grand jeu d’énigmes autour d’Astérix
Des lectures proposées par vos bibliothécaires
Le concert June avec Michaël Martin et Ita Duclair
Un atelier créatif Sur les pas des héros animé par D’abord des livres
Un atelier créatif deviens un héros avec le Drôle & Co
Un atelier d’illustration animé par le dessinateur Raoul Paoli pour les enfants à partir de 8 ans.
Que vous soyez passionné de lecture, amateur de jeux ou simplement à la recherche d’un moment agréable à partager en famille, cet événement est fait pour vous ! Venez nombreux pour feuilleter, jouer… .
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 34 28 e.le-berre@cc-montesquieu.Fr
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English : Partir en Livre… et en fête !
L’événement Partir en Livre… et en fête ! Saucats a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme
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