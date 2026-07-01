Chants antiques chrétiens Église Saint-Martin de Charmoy Charmoy

Informations pratiques

Charmoy

Chants antiques chrétiens

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Chants antiques Chrétiens interprétés par Marcel Deroche, membre de l’association École de louange.

Le programme sera donné à l’entrée de l’église.

Concert organisé au profit de la restauration des collections de l’église Saint-Martin. .

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 12 20 association.saintmartindecharmoy@orange.fr

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English : Chants antiques chrétiens

L’événement Chants antiques chrétiens Charmoy a été mis à jour le 2026-07-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II