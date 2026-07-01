Chants antiques chrétiens Église Saint-Martin de Charmoy Charmoy
dimanche 12 juillet 2026 · Église Saint-Martin de Charmoy · Charmoy
Informations pratiques
Charmoy
Chants antiques chrétiens
Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Chants antiques Chrétiens interprétés par Marcel Deroche, membre de l’association École de louange.
Le programme sera donné à l’entrée de l’église.
Concert organisé au profit de la restauration des collections de l’église Saint-Martin. .
Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 12 20 association.saintmartindecharmoy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chants antiques chrétiens
L’événement Chants antiques chrétiens Charmoy a été mis à jour le 2026-07-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Charmoy (Saône-et-Loire)
- Visite commentée Faits divers Charmoy 17 juillet 2026
- Visite commentée Tous aux gués ! Rue des Fontaines Charmoy 21 juillet 2026
- Visite commentée Les Dessous de Bassou Rue de la rivière Charmoy 29 juillet 2026