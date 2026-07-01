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AGENDA · Charmoy

Chants antiques chrétiens Église Saint-Martin de Charmoy Charmoy

dimanche 12 juillet 2026 · Église Saint-Martin de Charmoy · Charmoy

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Église Saint-Martin de Charmoy
Adresse
Le Bourg
Ville
71710 Charmoy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Charmoy

Chants antiques chrétiens

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Chants antiques Chrétiens interprétés par Marcel Deroche, membre de l’association École de louange.
Le programme sera donné à l’entrée de l’église.
Concert organisé au profit de la restauration des collections de l’église Saint-Martin.   .

Église Saint-Martin de Charmoy Le Bourg Charmoy 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 23 12 20  association.saintmartindecharmoy@orange.fr

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English : Chants antiques chrétiens

L’événement Chants antiques chrétiens Charmoy a été mis à jour le 2026-07-01 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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