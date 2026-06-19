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Visite commentée Faits divers Charmoy

Visite commentée Faits divers Charmoy

Visite commentée Faits divers Charmoy vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Église
Ville
89400 Charmoy
Département
Yonne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charmoy

Visite commentée Faits divers

Place de l’Église Charmoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :
2026-07-17

À Cheny, la grande Histoire côtoie les petites histoires du quotidien. Ici, les habitants disent affectueusement Ch’ny entre eux, comme un clin d’œil à leur village et à son identité bien affirmée. Derrière ce nom se cache pourtant un territoire riche en anecdotes, en patrimoine et en souvenirs parfois surprenants.

Profitez de cette visite commentée pour partir à la découverte des lieux qui ont marqué la vie de la commune à travers les siècles. Parmi eux, le majestueux pont à six arches occupe une place particulière. L’histoire de Cheny est également étroitement liée à l’Armançon, rivière tantôt paisible, tantôt redoutée. Et puis il y eut les événements qui ont fait lever les yeux au ciel.

Entre patrimoine, vie quotidienne, personnages hauts en couleur et anecdotes insolites, laissez-vous guider à travers les rues de Cheny pour découvrir comment ce village a su conserver son caractère et son authenticité. Une promenade conviviale où chaque pierre, chaque pont et chaque souvenir a quelque chose à raconter.   .

Place de l’Église Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70  ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Faits divers

L’événement Visite commentée Faits divers Charmoy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes

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