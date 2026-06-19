Visite commentée Faits divers Charmoy
Visite commentée Faits divers Charmoy vendredi 17 juillet 2026.
Charmoy
Visite commentée Faits divers
Place de l’Église Charmoy Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17
À Cheny, la grande Histoire côtoie les petites histoires du quotidien. Ici, les habitants disent affectueusement Ch’ny entre eux, comme un clin d’œil à leur village et à son identité bien affirmée. Derrière ce nom se cache pourtant un territoire riche en anecdotes, en patrimoine et en souvenirs parfois surprenants.
Profitez de cette visite commentée pour partir à la découverte des lieux qui ont marqué la vie de la commune à travers les siècles. Parmi eux, le majestueux pont à six arches occupe une place particulière. L’histoire de Cheny est également étroitement liée à l’Armançon, rivière tantôt paisible, tantôt redoutée. Et puis il y eut les événements qui ont fait lever les yeux au ciel.
Entre patrimoine, vie quotidienne, personnages hauts en couleur et anecdotes insolites, laissez-vous guider à travers les rues de Cheny pour découvrir comment ce village a su conserver son caractère et son authenticité. Une promenade conviviale où chaque pierre, chaque pont et chaque souvenir a quelque chose à raconter. .
Place de l’Église Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Visite commentée Faits divers
L’événement Visite commentée Faits divers Charmoy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes
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