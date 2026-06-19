Visite commentée Tous aux gués ! Rue des Fontaines Charmoy

Charmoy

Visite commentée Tous aux gués !

Rue des Fontaines Camping Le Pâtis Charmoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

À Bonnard, l’eau a toujours montré le chemin. Entre l’Yonne, le Serein et l’histoire locale, le village s’est construit au rythme des passages, des échanges et de la vie rurale.

Surtout connu pour ses célèbres gués, ils permettaient autrefois de traverser les cours d’eau. Pendant longtemps, ils ont constitué des points indispensables pour les habitants, les voyageurs et les marchandises. Et parce qu’un gué se vit autant qu’il se raconte, une pause surprise et rafraîchissante vous attend lors de la traversée de l’un d’entre eux. N’oubliez pas votre serviette ici, l’histoire se découvre aussi les pieds dans l’eau !

Au fil de la promenade, découvrez ces passages mythiques, les constructions qui jalonnent le village et les anecdotes qui ont marqué son histoire, notamment le portail classé de l’église. Et finissez avec un moment convivial afin d’échanger tous ensemble sur ce moment passé.

Entre patrimoine, nature et paysages bucoliques, allez à la rencontre d’un village où les rivières ont façonné les hommes autant que le territoire. .

Rue des Fontaines Camping Le Pâtis Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Tous aux gués !

L’événement Visite commentée Tous aux gués ! Charmoy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes