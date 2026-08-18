Chants liturgiques orthodoxes, Stabat Mater de Karamanov Chapelle Saint-Guénolé Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Chants liturgiques orthodoxes, Stabat Mater de Karamanov

Chapelle Saint-Guénolé 7B Rue Saint-Guénolé Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

A la suite du stage de chants orthodoxes organisé à Quimper du 15 au 21 août 2026,

IGOR MYKHAILEVSKY produira une série de 3 concerts en Finistère du 19 au 21 août à Beg-Meil , Pont Croix et Moëlan-sur-mer

avec le NOUVEAU CHOEUR et le CHOEUR des STAGIAIRES, et plus particulièrement à la chapelle de Beg-Meil

Au programme chants liturgiques orthodoxes, Stabat Mater de Karamanov, et chants populaires et traditionnels tirés d’excellents morceaux de la culture ukrainienne et d’autres peuples slaves .

Fruit de l’extraordinaire passion de créer d’Igor Mykhailevsky, le Nouveau Chœur créé en octobre 2022 rassemble autour de son prestigieux fondateur, de nouvelles compétences vocales dont certaines formées lors des stages internationaux sous sa direction. La couleur musicale du chœur et son style diffèrent de beaucoup d’autres. Le nouveau chœur a déjà à son actif une vingtaine de concerts dont les nombreux échos confirment l’exceptionnel niveau autour du répertoire chants sacrés et traditionnels de compositeurs ukrainiens. Comme le Chœur de Crimée, le Nouveau Chœur veut être un propagateur par la musique et le chant, d’un message invitant les hommes de tous horizons, à la paix, à l’amitié, à la bienveillance mutuelle. Les artistes qui le composent, chantent et voyagent pour faire partager cet enthousiasme. Le concert est donné à capella et parfois accompagné d’ instruments de musique. .

Chapelle Saint-Guénolé 7B Rue Saint-Guénolé Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44

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English :

L’événement Chants liturgiques orthodoxes, Stabat Mater de Karamanov Fouesnant a été mis à jour le 2026-08-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN