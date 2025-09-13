Chants Sacrés d’Arménie Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
samedi 14 novembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Chants Sacrés d’Arménie
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Keram est un ensemble de musique traditionnelle arménienne, créé en 1980 au sein du Centre d’Enseignement et de Diffusion de la Culture Arménienne (CEDCA TIVOLI) à Marseille.
Constitué de 17 musiciens et de 9 chanteurs, KERAM est l’une des plus importantes formations musicale arménienne hors d’Arménie.
Le répertoire de Keram est constitué de chants et de musiques permettant de découvrir le large domaine de la musique arménienne. Ainsi on y trouve des
chants sacrés et populaires ainsi que des chants d’achoughs, ces troubadours arméniens dont la tradition va du XVIIème siècle à nos jours. Parmi les plus
célèbres: Sayat Nova, Chirin, Cheram, Achod, Djivani.
L’ensemble présente aussi un large répertoire de danses populaires, de chants de paysan, de mariage… on y trouve de nombreuses pièces composées ou
transcrites par le Père Komitas, grand musicologue arménien du début du XXème siècle. Une large place est aussi accordée aux compositeurs contemporains qui ont enrichi le répertoire arménien de mélodies et de chants devenus depuis des standards .
Les instruments arméniens se répartissent parmi toutes les familles connues (cordes, vents et percussions). Keram permet de découvrir une très grande
variété de ces instruments parmi lesquels on peut citer le dehol (tambour à deux peaux), le dap (tambour à une peau sur cadre), le doudouk (hautbois au son doux et envoûtant), le shevi (flûte de berger), le zourna (hautbois au son puissant et nasillard), le kamantcha (vielle à caisse sphérique), le kamani (sorte d’alto), le pampir (sorte de violoncelle), le târ (luth à manche long), le kanone (cithare à cordes pincées) le santour (cithare à cordes frappées). .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
Keram is a traditional Armenian music ensemble founded in 1980 at the Center for Armenian Cultural Education and Promotion (CEDCA TIVOLI) in Marseille.
L’événement Chants Sacrés d’Arménie Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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