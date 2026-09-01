Ouverture de saison au Badaboum théâtre Badaboum Théâtre Marseille 7e Arrondissement
samedi 12 septembre 2026 · Badaboum Théâtre · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Ouverture de saison au Badaboum théâtre
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30. Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pour l’ouverture de la saison 2026.27, rendez-vous dès 14h au Badaboum théâtre avec un programme de folie !Enfants
Pour l’ouverture de la saison 2026.27, rendez-vous dès 14h au Badaboum théâtre avec un programme de folie !
Programme de la journée
14h30 concert live de papa merlin
Réservation conseillée
Papa Merlin et son petit vélo dans la tête vous entraînent dans un univers musical aux couleurs du monde, vous y rencontrerez des marmottes en colère, un doudou porc-épic qui gratouille, et même un quetzalcóatl !
15h30 la badaboum + le goûter (offert et préparé avec amour)
Gâteaux, crêpes, paillettes, bonbons, boissons, et boule à facettes !
16h30 la méga tombola (participation gratuite)
Animée par vos professeurs préférés, avec des lots de foufous à gagner
17h30 cours d’histoire en 3026
Spectacle des élèves du cours ados mis en scène, par Romain Duchesne .
Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the opening of the 2026–27 season, join us at 2 p.m. at the Badaboum Theater for an amazing lineup!
L’événement Ouverture de saison au Badaboum théâtre Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Un conte de fées 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 16 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) à droite du 69 boulevard de la Corderie Marseille 7e Arrondissement 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine au Frioul avec Léo Lagrange Chemin de Saint Esteve Marseille 7e Arrondissement 19 septembre 2026