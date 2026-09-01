Ouverture de saison au Badaboum théâtre Badaboum Théâtre Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Ouverture de saison au Badaboum théâtre

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30. Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pour l’ouverture de la saison 2026.27, rendez-vous dès 14h au Badaboum théâtre avec un programme de folie !Enfants

Pour l’ouverture de la saison 2026.27, rendez-vous dès 14h au Badaboum théâtre avec un programme de folie !



Programme de la journée

14h30 concert live de papa merlin

Réservation conseillée

Papa Merlin et son petit vélo dans la tête vous entraînent dans un univers musical aux couleurs du monde, vous y rencontrerez des marmottes en colère, un doudou porc-épic qui gratouille, et même un quetzalcóatl !



15h30 la badaboum + le goûter (offert et préparé avec amour)

Gâteaux, crêpes, paillettes, bonbons, boissons, et boule à facettes !



16h30 la méga tombola (participation gratuite)

Animée par vos professeurs préférés, avec des lots de foufous à gagner



17h30 cours d’histoire en 3026

Spectacle des élèves du cours ados mis en scène, par Romain Duchesne .

Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

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English :

For the opening of the 2026–27 season, join us at 2 p.m. at the Badaboum Theater for an amazing lineup!

L’événement Ouverture de saison au Badaboum théâtre Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille