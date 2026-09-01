Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) à droite du 69 boulevard de la Corderie Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM)

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. à droite du 69 boulevard de la Corderie Jardin Saint Nicolas Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Jardin Saint Nicolas pour les Journées européennes du patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



˃ Atelier Marseille au fil du temps Jeune public

Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous raconte de l’évolution urbaine.

Organisé par le Musée d’Histoire de Marseille.

Samedi 19 septembre de 10h à 12h, en continu et en accès libre

Dès 6 ans, accompagné d’un parent.



˃ Visite commentée Le site de la Corderie à travers les âges

Découvrez l’aménagement du jardin Saint-Nicolas, qui propose une exploration dans l’histoire de Marseille et un focus sur la carrière antique de la Corderie, en présence de Fabrice Denise, directeur du musée d’Histoire de Marseille.

Samedi 19 septembre à 14h, 15h et 16h

Durée 30 min



˃ Visite commentée La carrière antique de la Corderie

À travers la visite du jardin Saint-Nicolas et de la découverte du vestige de la carrière antique de la Corderie, venez explorer l’histoire de Marseille depuis sa fondation par les Grecs de Phocée et son évolution dans le temps à travers ses pierres de construction !

Visite organisée par le Musée d’Histoire de Marseille.

Dimanche 20 septembre à 9h30, 10h30 et 11h30

Durée 30 min



Rendez-vous au Jardin Saint Nicolas, à droite du 69 boulevard de la Corderie, 7e. .

à droite du 69 boulevard de la Corderie Jardin Saint Nicolas Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Jardin Saint Nicolas for the European Heritage Days on Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille