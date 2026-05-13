CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE La Paillette Rennes
CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE La Paillette Rennes dimanche 31 mai 2026.
CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE La Paillette Rennes 31 mai et 21 juin Gratuit
Un voyage polyphonique qui commence en Géorgie jusqu’aux États-Unis en passant par l’Ukraine et la Palestine. Chants de travail, chants de lutte, complaintes, chants d’amour, une musique puissante…
Un voyage polyphonique qui commence en Géorgie jusqu’aux États-Unis en passant par l’Ukraine et la Palestine. Des chants traditionnels qui ont comme caractéristique commune un sentiment profond et vibrant d’humanité : chants de travail, chants de lutte, complaintes, chants d’amour, une musique puissante qui unit les êtres au-delà des mots et des langues.
La représentation du 31 mai aura lieu à la chapelle Saint-Cyr et celle du 21 juin aura lieu au parc Saint-Cyr.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00.000+02:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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