Chapelle de Moeuvres, Chapelle de Moeuvres, Bourlon

Informations pratiques

Chapelle de Moeuvres 19 et 20 septembre Chapelle de Moeuvres Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite de la Chapelle de Moeuvres

Chapelle de Moeuvres rue de moeuvres – Bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite de la Chapelle de Moeuvres