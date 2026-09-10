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AGENDA · Bourlon

Chapelle de Moeuvres, Chapelle de Moeuvres, Bourlon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Moeuvres · Bourlon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Moeuvres
Adresse
rue de moeuvres - Bourlon
Ville
62860 Bourlon
Département
Pas-de-Calais

Chapelle de Moeuvres 19 et 20 septembre Chapelle de Moeuvres Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite de la Chapelle de Moeuvres

Chapelle de Moeuvres rue de moeuvres – Bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de la Chapelle de Moeuvres

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