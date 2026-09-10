AGENDA · Bourlon
Chapelle de Sains de Bourlon, Chapelle de Sains, Bourlon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Sains · Bourlon
Informations pratiques
Chapelle de Sains de Bourlon 19 et 20 septembre Chapelle de Sains Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Visite de la Chapelle de Sains
Chapelle de Sains rue de Sains – bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite de la Chapelle de Sains
© Bourlon, chapelle de Sains – APA Tourisme
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