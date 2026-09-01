Chapelle des Minimes Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne
samedi 19 septembre 2026 · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Chapelle des Minimes Journées Européennes du Patrimoine
1 Rue Pierre Véry Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter cette chapelle du XVIIème siècle de l’ancien couvent des Minimes et admirer son grand retable en pierre.
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1 Rue Pierre Véry Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr
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English :
Come and visit this 17th-century chapel of the former Minimes convent and admire its large stone altarpiece.
L’événement Chapelle des Minimes Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente
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