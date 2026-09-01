Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Chapelle des Minimes Journées Européennes du Patrimoine

1 Rue Pierre Véry Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter cette chapelle du XVIIème siècle de l’ancien couvent des Minimes et admirer son grand retable en pierre.

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1 Rue Pierre Véry Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr

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English :

Come and visit this 17th-century chapel of the former Minimes convent and admire its large stone altarpiece.

L’événement Chapelle des Minimes Journées Européennes du Patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente