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AGENDA · Aubeterre-sur-Dronne

Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine Aubeterre-sur-Dronne

samedi 19 septembre 2026 · Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue Saint-Jacques
Ville
16390 Aubeterre-sur-Dronne
Département
Charente
Tarif

Aubeterre-sur-Dronne

Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine

Rue Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visitez librement l’église et découvrez sa façade ornée d’arcades à voussures et de chapiteaux finement sculptés.
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Rue Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33  mairie@aubeterresurdronne.fr

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English : Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine

A marvel of romanesque art, the former collegiate church of Saint Jacques is one of the treasures of Aubeterre-sur-Dronne.

L’événement Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente

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