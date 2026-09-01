Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine

Rue Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez librement l’église et découvrez sa façade ornée d’arcades à voussures et de chapiteaux finement sculptés.

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Rue Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr

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English : Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine

A marvel of romanesque art, the former collegiate church of Saint Jacques is one of the treasures of Aubeterre-sur-Dronne.

L’événement Eglise Saint-Jacques Journées européennes du patrimoine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente