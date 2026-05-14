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Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze

Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze

Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze samedi 8 août 2026.

Lieu : Chapelle des pénitents blancs

Adresse : 1 Impasse de Barbanel

Ville : 19800 Corrèze

Département : Corrèze

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Corrèze

Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze

Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vous pourrez y admirer les œuvres picturales plastiques et photographiques d’artistes Corréziens   .

Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 17 26 02  annemariemanville@gmail.com

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English : Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze

L’événement Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Corrèze a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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