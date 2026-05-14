Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze
Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze samedi 8 août 2026.
Corrèze
Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze
Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vous pourrez y admirer les œuvres picturales plastiques et photographiques d’artistes Corréziens .
Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 17 26 02 annemariemanville@gmail.com
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English : Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze
L’événement Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Corrèze a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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