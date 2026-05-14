Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Chapelle des pénitents blancs Corrèze

Corrèze

Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze

Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vous pourrez y admirer les œuvres picturales plastiques et photographiques d’artistes Corréziens .

Chapelle des pénitents blancs 1 Impasse de Barbanel Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 17 26 02 annemariemanville@gmail.com

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English : Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze

L’événement Chapelle des Pénitents Blancs Exposition Arts et Création Corrèze Corrèze a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze