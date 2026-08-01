AGENDA · Bugeat
Les Foulées Bugeacoises Bugeat
vendredi 7 août 2026 · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Les Foulées Bugeacoises
Bugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans la cadre de la fête traditionnelle du village le MMRT organise une course à pied dans les rues en soirée, ouvert à tous à partir de 7 ans, gratuit, inscriptions sur place. .
Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Les Foulées Bugeacoises
L’événement Les Foulées Bugeacoises Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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