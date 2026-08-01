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AGENDA · Bugeat

Les Foulées Bugeacoises Bugeat

vendredi 7 août 2026 · Bugeat

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
19170 Bugeat
Département
Corrèze
Tarif

Bugeat

Les Foulées Bugeacoises

Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Dans la cadre de la fête traditionnelle du village le MMRT organise une course à pied dans les rues en soirée, ouvert à tous à partir de 7 ans, gratuit, inscriptions sur place.   .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34 

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English : Les Foulées Bugeacoises

L’événement Les Foulées Bugeacoises Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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