Informations pratiques

Bugeat

Les Foulées Bugeacoises

Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans la cadre de la fête traditionnelle du village le MMRT organise une course à pied dans les rues en soirée, ouvert à tous à partir de 7 ans, gratuit, inscriptions sur place. .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Les Foulées Bugeacoises

L’événement Les Foulées Bugeacoises Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze