Informations pratiques

Bugeat

Concert Tito & Toti à l’Etablissement

27 Rue de la République Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Ouverture de la Fête de Bugeat avec le concert de Tito & Toti à L’Etablissement, à partir de 21 h + en fin de soirée un DJ. .

27 Rue de la République Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20

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English : Concert Tito & Toti à l’Etablissement

L’événement Concert Tito & Toti à l’Etablissement Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze