Festival de Bugeat Concert duo d’accordéons et guitare Bugeat
Festival de Bugeat Concert duo d’accordéons et guitare Bugeat mercredi 5 août 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Concert duo d’accordéons et guitare
Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Festival SPOC 2026 est fier d’accueillir Roland Romanelli entouré de l’un des grands noms de l’accordéon français, Sébastien Farge et de Jeff Mignot, guitariste incroyable, pour le concert Allo Papa Django.
Concert suivi de la clôture du Festival .
Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Concert duo d’accordéons et guitare
L’événement Festival de Bugeat Concert duo d’accordéons et guitare Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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