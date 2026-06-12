Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat Bugeat samedi 1 août 2026.

Bugeat

Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat

Le café de la place Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Laissez-vous guider dans les rues de Bugeat par Pierre Fournet pour découvrir les secrets de la vie d’antan bugeacoise.

Pierre Fournet vous propose une balade qui vous permettra de découvrir les maisons ayant abrité quelques uns des nombreux débits de boisson de notre bourg il y en avait une trentaine… dans la première moitié du XXe siècle !

Rendez-vous sous la Halle.

Offert à tous sur réservation .

Le café de la place Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat

L’événement Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze