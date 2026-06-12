Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat Bugeat
Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat Bugeat samedi 1 août 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat
Le café de la place Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Laissez-vous guider dans les rues de Bugeat par Pierre Fournet pour découvrir les secrets de la vie d’antan bugeacoise.
Pierre Fournet vous propose une balade qui vous permettra de découvrir les maisons ayant abrité quelques uns des nombreux débits de boisson de notre bourg il y en avait une trentaine… dans la première moitié du XXe siècle !
Rendez-vous sous la Halle.
Offert à tous sur réservation .
Le café de la place Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat
L’événement Festival de Bugeat, balade thématique Les cafés de Bugeat Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Bugeat (Corrèze)
- Cinéma à Bugeat Compostelle Salle du Foyer Rural Bugeat 17 juin 2026
- Fête de la Musique au Café de la Place Bugeat 19 juin 2026
- The Race Raid orientation expert Bugeat 27 juin 2026
- Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise Bugeat 11 juillet 2026
- Festival de Bugeat Atelier tennis Bugeat 28 juillet 2026