Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait Rue de la mairie Bugeat lundi 27 juillet 2026.

Bugeat

Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait

Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Dans le cadre du festival Sport et Culture, le photographe Jean-Pierre Mabille propose de vous tirer le portrait dans son studio situé au rez-de-jardin de l’Espace Culturel Jean-Marie Borzeix.

Vous repartirez avec le tirage sur format 15×21 pour 10€. .

Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 31 78 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait

L’événement Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze