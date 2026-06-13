Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait Rue de la mairie Bugeat
Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait Rue de la mairie Bugeat lundi 27 juillet 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait
Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre du festival Sport et Culture, le photographe Jean-Pierre Mabille propose de vous tirer le portrait dans son studio situé au rez-de-jardin de l’Espace Culturel Jean-Marie Borzeix.
Vous repartirez avec le tirage sur format 15×21 pour 10€. .
Rue de la mairie Centre Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 31 78 contact@lesamisdebugeat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait
L’événement Festival de Bugeat Faites vous tirer le portrait Bugeat a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Bugeat (Corrèze)
- Fête de la Musique au Café de la Place Bugeat 19 juin 2026
- The Race Raid orientation expert Bugeat 27 juin 2026
- Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise Bugeat 11 juillet 2026
- Festival de Bugeat Atelier tennis Bugeat 28 juillet 2026
- Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot Place du champ de foire Bugeat 29 juillet 2026