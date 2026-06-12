Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot Place du champ de foire Bugeat
Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot Place du champ de foire Bugeat mercredi 29 juillet 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot
Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Les Amis du Pays de Bugeat vous propose d’assister au spectacle Dans la peau de Charlot par Anthony Champeil. .
Place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot
L’événement Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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