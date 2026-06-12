Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong assis Bugeat
Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong assis Bugeat vendredi 31 juillet 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong assis
EPHAD Bugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival de Bugeat Sport et Culture, un atelier est proposé à l’EPHAD
Prévention des chutes et Qi Gong sur chaise, animé par deux bénévoles de l’association Chloé Briens ceinture noire de judo et Bruno Hougas professeur de Qi Gong.
Ouvert et offert à ouvert à toutes les personnes du territoire souhaitant rester autonomes, résidents, aidants, familles, personnel de l’EHPAD. .
EPHAD Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong assis
L’événement Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong assis Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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