Bugeat

Vide-grenier

Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Le traditionnel vide-grenier envahit tout le centre bourg, la halle, la place de l’église et la rue de la Liberté.

Réservation des emplacements obligatoire .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bugeat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze