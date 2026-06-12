Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat
Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat samedi 1 août 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants
Ancienne école des filles Bugeat Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05
L’association les Amis du Pays de Bugeat organise un stage arts plastiques de 4 matinées, dévolu aux enfants. .
Ancienne école des filles Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants
L’événement Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Bugeat (Corrèze)
- Fête de la Musique au Café de la Place Bugeat 19 juin 2026
- The Race Raid orientation expert Bugeat 27 juin 2026
- Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise Bugeat 11 juillet 2026
- Festival de Bugeat Atelier tennis Bugeat 28 juillet 2026
- Festival de Bugeat Spectacle Dans la peau de Charlot Place du champ de foire Bugeat 29 juillet 2026