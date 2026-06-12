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Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat

Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat

Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat samedi 1 août 2026.

Adresse : Ancienne école des filles

Ville : 19170 Bugeat

Département : Corrèze

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Bugeat

Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants

Ancienne école des filles Bugeat Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

L’association les Amis du Pays de Bugeat organise un stage arts plastiques de 4 matinées, dévolu aux enfants.   .

Ancienne école des filles Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 

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English : Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants

L’événement Festival de Bugeat Stage arts plastiques enfants Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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