Bugeat

Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours

Ancienne école des filles Bugeat Corrèze

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

L’association les Amis du Pays de Bugeat organise un stage d’aquarelle de 4 jours, animé par Marielle Lesueur, artiste aquarelliste.

Pour adultes et ados ( à partir de 12 ans), pré-inscription nécessaire

Tarif 50€ pour le stage de 4 jours, limité à 10 personnes. .

Ancienne école des filles Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82

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English : Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours

L’événement Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze