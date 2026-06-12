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Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours Bugeat

Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours Bugeat

Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours Bugeat samedi 1 août 2026.

Adresse : Ancienne école des filles

Ville : 19170 Bugeat

Département : Corrèze

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 50 50 Tarif de base plein tarif

Bugeat

Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours

Ancienne école des filles Bugeat Corrèze

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

L’association les Amis du Pays de Bugeat organise un stage d’aquarelle de 4 jours, animé par Marielle Lesueur, artiste aquarelliste.
Pour adultes et ados ( à partir de 12 ans), pré-inscription nécessaire
Tarif 50€ pour le stage de 4 jours, limité à 10 personnes.   .

Ancienne école des filles Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 

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English : Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours

L’événement Festival de Bugeat Stage d’aquarelle de 4 jours Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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