Festival de Bugeat Inauguration et vernissage Espace Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat
lundi 27 juillet 2026 · Espace Culturel Jean-Marie Borzeix · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Festival de Bugeat Inauguration et vernissage
Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les Amis du Pays de Bugeat ont le très grand plaisir de vous inviter à l’ ouverture du Festival SPOC
18h00 à l’Espace culturel Jean-Marie Borzeix pour le vernissage de l’exposition Art et Matière mis en lumière puis sous la Halle pour célébrer le festival autour du groupe Father & Son, Maurille et Lim’star danse.
Offert à tous, merci de réserver pour l’apéro festif. .
Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Inauguration et vernissage
L’événement Festival de Bugeat Inauguration et vernissage Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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