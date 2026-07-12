Festival de Bugeat Inauguration et vernissage Espace Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat

Informations pratiques

Bugeat

Festival de Bugeat Inauguration et vernissage

Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Les Amis du Pays de Bugeat ont le très grand plaisir de vous inviter à l’ ouverture du Festival SPOC

18h00 à l’Espace culturel Jean-Marie Borzeix pour le vernissage de l’exposition Art et Matière mis en lumière puis sous la Halle pour célébrer le festival autour du groupe Father & Son, Maurille et Lim’star danse.

Offert à tous, merci de réserver pour l’apéro festif. .

Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Inauguration et vernissage

L’événement Festival de Bugeat Inauguration et vernissage Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze