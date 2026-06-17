Informations pratiques

Bugeat

Le Tour de France passe à Bugeat !

Place de l’église Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez fêter le passage du Tour de France, place de l’église, à Bugeat.

Dès 11h, boissons fraîches et buvette au Café de la Place, et restauration, le Burger de l’Etablissement, les Frites préparées par la section vélo de l’USB, currys de Corréze et les desserts et glaces Les Caries Sages.

Retransmission de la course en direct sur grand écran.

15h passage de la caravane.

16h30 passage du peloton.

18h concert de Loïs Morgan. .

Place de l’église Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes@bugeat.fr

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English : Le Tour de France passe à Bugeat !

L’événement Le Tour de France passe à Bugeat ! Bugeat a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze