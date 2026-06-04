Bugeat

Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise

Bugeat Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez fêter le Centenaire de l’USB, au programme

11h Vernissage de l’exposition de photographies au Club House de l’USB.

14h Rencontres de football.

18h Vin d’honneur et remises des récompenses à l’Espace 1000 Sources.

20h Repas dansant au Foyer Rural, sur réservation avant le 30 juin, auprès de l’Etablissement au 05 55 95 50 20, animation assurée par DJ Momo.

Menu apéro tapas, kir ou punch, poulet basquaise, fromage et dessert 25€ .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20

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English : Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise

L’événement Fête du Centenaire de l’Union Sportive Bugeacoise Bugeat a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze