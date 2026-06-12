Bugeat

Festival de Bugeat Atelier tennis

Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01

Dans le cadre du Festival de Bugeat, un atelier tennis se déroulera à l’Espace 1000 sources au Centre sportif de Bugeat, sur le cours extérieur et/ou dans le gymnase du bas . Il permettra de se rencontrer et de pratiquer avec bonheur ce sport (adultes, ados, enfants, quelque soit votre niveau).

Rendez-vous à l’Espace 1000 Sources (Centre sportif) pour cet atelier animé par Stéphane Charron, professeur diplômé et très pédagogue exerçant aussi au TC de Treignac

3-5 ans 28, 30 juillet et 1er août, de 9h à 9h45

5-12 ans 28, 30 juillet et 1er août, de 10h à 11h

Ados (+12 ans) et adultes 28, 30 juillet et 1er août, de 11h à 12h30

Tarifs (à la séance)

Enfants (jusqu’à 12 ans) 5€

Ados et adultes (+12 ans) 10€

Famille un enfant gratuit pour un adulte payant .

Centre Sportif les 1000 Sources Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Atelier tennis

L’événement Festival de Bugeat Atelier tennis Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze