Informations pratiques

Bugeat

Festival de Bugeat Atelier cirque

Ancienne école Bugeat Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-31 2026-08-04

Dans le cadre du Festival, l’association Les Amis du Pays de Bugeat propose un atelier cirque à partir de 7 ans, venez seuls, en famille ou entre amis et initiez vous pendant deux heures à l’art circassien avec la compagnie « Deux œufs dans une poêle », au Dojo du Centre Sportif.

Ouvert à tous adultes, ados et enfants .

Ancienne école Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

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English : Festival de Bugeat Atelier cirque

L’événement Festival de Bugeat Atelier cirque Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze