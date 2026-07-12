Festival de Bugeat Atelier cirque Bugeat
mercredi 29 juillet 2026 · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Festival de Bugeat Atelier cirque
Ancienne école Bugeat Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-31 2026-08-04
Dans le cadre du Festival, l’association Les Amis du Pays de Bugeat propose un atelier cirque à partir de 7 ans, venez seuls, en famille ou entre amis et initiez vous pendant deux heures à l’art circassien avec la compagnie « Deux œufs dans une poêle », au Dojo du Centre Sportif.
Ouvert à tous adultes, ados et enfants .
Ancienne école Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Atelier cirque
L’événement Festival de Bugeat Atelier cirque Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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