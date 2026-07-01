AGENDA · Bugeat
Marché festif Bugeat
jeudi 30 juillet 2026 · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Marché festif
Place de la Mairie Bugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
L’occasion de passer une agréable soirée au marché festif organisé sur la place de la mairie, producteurs, associations et musique, ambiance garantie !
22h30 Feu d’artifice ! .
Place de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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