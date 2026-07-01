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Marché festif Bugeat

jeudi 30 juillet 2026 · Bugeat

Marché festif Bugeat

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
19170 Bugeat
Département
Corrèze
Tarif

Bugeat

Marché festif

Place de la Mairie Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20

L’occasion de passer une agréable soirée au marché festif organisé sur la place de la mairie, producteurs, associations et musique, ambiance garantie !
22h30 Feu d’artifice !   .

Place de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34 

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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