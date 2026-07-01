Informations pratiques

Bugeat

Marché festif

Place de la Mairie Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

L’occasion de passer une agréable soirée au marché festif organisé sur la place de la mairie, producteurs, associations et musique, ambiance garantie !

22h30 Feu d’artifice ! .

Place de la Mairie Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Bugeat a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze