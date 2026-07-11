Concert Chants Migrateurs Bugeat
jeudi 6 août 2026 · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Concert Chants Migrateurs
Eglise Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Ahmed Suwayd et Oliver Payrat, musiciens migrateurs d’une rive à l’autre de la Méditerranée, reliés depuis déjà plus d’une quinzaine d’années par les mêmes sensibilités, donneront à écouter une offrande musicale, d’extase et de paix…
Une invitation à découvrir leurs pérégrinations musicales, et leurs instruments, oud, vielle à roue et oudou. .
Eglise Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 94 15
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English : Concert Chants Migrateurs
L’événement Concert Chants Migrateurs Bugeat a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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