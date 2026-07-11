Informations pratiques

Bugeat

Concert Chants Migrateurs

Eglise Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Ahmed Suwayd et Oliver Payrat, musiciens migrateurs d’une rive à l’autre de la Méditerranée, reliés depuis déjà plus d’une quinzaine d’années par les mêmes sensibilités, donneront à écouter une offrande musicale, d’extase et de paix…

Une invitation à découvrir leurs pérégrinations musicales, et leurs instruments, oud, vielle à roue et oudou. .

Eglise Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 94 15

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English : Concert Chants Migrateurs

L’événement Concert Chants Migrateurs Bugeat a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze