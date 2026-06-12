Bugeat

Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir

Centre Sportif Bugeat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre du festival de Bugeat Sport et Culture, avec le sculpteur Bertrand BENOIT, venez créer et décorer un nichoir avec lequel vous pourrez repartir.

Rendez-vous au Centre sportif de Bugeat à 10h, pour glaner des matériaux dans les bois de Chaleix le matin, et personnaliser votre nichoir l’après-midi.

Enfant à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte .

Centre Sportif Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82

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English : Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir

L’événement Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze