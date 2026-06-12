Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir Bugeat
Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir Bugeat mercredi 5 août 2026.
Bugeat
Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir
Centre Sportif Bugeat Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre du festival de Bugeat Sport et Culture, avec le sculpteur Bertrand BENOIT, venez créer et décorer un nichoir avec lequel vous pourrez repartir.
Rendez-vous au Centre sportif de Bugeat à 10h, pour glaner des matériaux dans les bois de Chaleix le matin, et personnaliser votre nichoir l’après-midi.
Enfant à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte .
Centre Sportif Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82
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English : Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir
L’événement Festival de Bugeat Atelier fabrication d’un nichoir Bugeat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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