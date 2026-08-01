Fête de Bugeat Bugeat
mercredi 5 août 2026 · Bugeat
Informations pratiques
Bugeat
Fête de Bugeat
Bugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Fête annelle de Bugeat avec fête foraine.
Mercredi 05, 21h concert à l’Etablissement.
Vendredi 07, 17h30 Foulées bugeacoises, 19h30 concert au Café de la Place.
Samedi 08, 8h au plan d’eau concours de pêche et concours de pétanque à 13h30, concert à l’Etablissement à 19h00.
Dimanche 09 Défilé de chars 17h, concerts buvette, restauration 18h.
Lundi 10 Feu d’artifice au plan d’eau 22h30 .
Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Fête de Bugeat
L’événement Fête de Bugeat Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze