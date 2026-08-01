Informations pratiques

Bugeat

Fête de Bugeat

Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Fête annelle de Bugeat avec fête foraine.

Mercredi 05, 21h concert à l’Etablissement.

Vendredi 07, 17h30 Foulées bugeacoises, 19h30 concert au Café de la Place.

Samedi 08, 8h au plan d’eau concours de pêche et concours de pétanque à 13h30, concert à l’Etablissement à 19h00.

Dimanche 09 Défilé de chars 17h, concerts buvette, restauration 18h.

Lundi 10 Feu d’artifice au plan d’eau 22h30 .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Fête de Bugeat

L’événement Fête de Bugeat Bugeat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze