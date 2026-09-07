Chapelle du XVIIe, Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages, Jarzé Villages

Informations pratiques

Chapelle du XVIIe 19 et 20 septembre Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite de la chapelle de Montplacé vous permettra de découvrir un site atypique dont l’histoire est émouvante. Sa magnifique architecture baroque, la Pièta du XIVe siècle et les statues du XVIIe siècle en font une des plus belles chapelles d’Anjou. Accès en visite libre avec une personne de l’association présente sur place. Mise à disposition d’un texte explicatif sur l’histoire de la chapelle et son architecture. Descriptif des globes de mariées.

Chemin du haut Montplacé 49140 Jarzé Villages Jarzé Villages Jarzé Villages 49140 Jarzé Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 08 72 52 11 http://www.chapelle-montplace.com La Chapelle Notre-Dame de Montplacé,

construite au 17eme siècle, a été élevée sur le lieu où la Vierge s’est manifestée, vers 1610, à une jeune bergère. Son décor

baroque très raffiné abrite une Pietà en noyer du 14e, des statues en terre cuite et un très beau tableau du XVII ème. Vous pourrez aussi y admirer une collection d’une centaine de couronnes de mariées sous globe. Accès en voiture, très grand parking à proximité. Possibilité d’approcher une voiture devant la chapelle pour les personnes à mobilité réduite.

La visite de la chapelle de Montplacé vous permettra de découvrir un site atypique dont l’histoire est émouvante. Sa magnifique architecture baroque, la Pièta du XIVe siècle et les statues du XVIIe…

Caroline Lemettre