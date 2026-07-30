Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Chapelle Notre-Dame de la Pitié

Rue de l’Hermitage Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle fut construite en 1579, pour remercier la Vierge d’avoir protégé l’abbaye de Fontevraud d’une épidémie de peste.

Elle devient propriété de la commune vers 1859. Elle sera restaurée et agrandie en 1871-1872 à l’initiative des fontevristes, en remerciement de les avoir été épargnés de l’invasion prussienne lors de la guerre de 1870. L’édifice possède un décor de style Seconde Renaissance.

Accueil par l’association patrimoine de Fontevraud.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Rue de l’Hermitage Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

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English :

The chapel was built in 1579, to thank the Virgin Mary for protecting Fontevraud Abbey from a plague epidemic.

L’événement Chapelle Notre-Dame de la Pitié Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME