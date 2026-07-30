Savonnerie Martin de Candre, artisanale et familiale depuis 1974 Fontevraud-l’Abbaye

Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Savonnerie Martin de Candre, artisanale et familiale depuis 1974

Domaine de Mestré Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La savonnerie artisanale Martin de Candre se trouve dans l’ancienne ferme principale de l’Abbaye Royale de Fontevraud, au Domaine de Mestré. Fondée en 1974, elle perpétue dans ce lieu chargé d’histoire un savoir-faire unique de savonnier-parfumeur.

De 9h à 19h dans l’atelier de la fabrication, découverte sensorielle des matières premières utilisées dans le cadre de la saponification et de la création de parfums. Aussi, vous pourrez assistez à la découpe et à l’estampillage des blocs de savon. Les plus petits pourront repartir avec un savon tamponné par leur soin.

Découvrez une collection unique en France d’authentiques affiches et objets publicitaires retraçant l’histoire du savon de 1860 à 1960.

De 10h à 19h des balades à poney seront organisées par le centre équestre Les Archers de la Mésangerie. Et structure gonflable pour les enfants de 2 à 14 ans.

De 13h à 19h l’illustrateur Stéphane Maignan vous offrira votre caricature à emporter chez vous !

Toute la journée, profitez d’un marché de créateurs et d’artisans locaux avec une vingtaine d’exposants (créations textiles, illustrations, produits alimentaires…).

Une formule de restauration sur place sera assurée à déjeuner.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 19h. .

Domaine de Mestré Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 75 87 contact@martin-de-candre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Martin de Candre artisan soap factory is located in the former main farmhouse of the Royal Abbey of Fontevraud, in the Domaine de Mestré. Founded in 1974, this site steeped in history perpetuates the unique know-how of a soap-maker and perfumer.

L’événement Savonnerie Martin de Candre, artisanale et familiale depuis 1974 Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME